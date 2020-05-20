|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:47
greenozon Спасибо всем, сегодня получилось отменить пролонгацию ) Выходит, что и в день окончания депо еще можно.
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:25
Re: Укргазбанк
Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
|