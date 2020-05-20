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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:47

greenozon Спасибо всем, сегодня получилось отменить пролонгацию ) Выходит, что и в день окончания депо еще можно.
ishvara
 
Повідомлень: 1525
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:25

Re: Укргазбанк

Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 139
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  #<1 ... 935936937938
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