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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:47
greenozon Спасибо всем, сегодня получилось отменить пролонгацию ) Выходит, что и в день окончания депо еще можно.
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:25
Re: Укргазбанк
Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:23
Oktawa
Банк для валютообмена не самый лучший.
Ни по курсам, ни по картам.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:24
можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:42
Вы просто не умеете готовить...
в газе сейчас продажа доллара 26,85 ниже всех на данный момент
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