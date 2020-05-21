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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:47

greenozon Спасибо всем, сегодня получилось отменить пролонгацию ) Выходит, что и в день окончания депо еще можно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:25

Re: Укргазбанк

Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:23

Oktawa
Банк для валютообмена не самый лучший.
Ни по курсам, ни по картам.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:24

  Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?

можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:42

  ukrprom2014 написав:Oktawa
Банк для валютообмена не самый лучший.
Ни по курсам, ни по картам.

Вы просто не умеете готовить...
в газе сейчас продажа доллара 26,85 ниже всех на данный момент
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:59

Re: Укргазбанк

  velvet написав:в газе сейчас продажа доллара 26,85 ниже всех

27 у них, где вы 26,85 видите?

Зображення
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:06

  ukrprom2014 написав:
  velvet написав:в газе сейчас продажа доллара 26,85 ниже всех

27 у них, где вы 26,85 видите?

Зображення

поставьте мобильное приложение экобанк и увидите курс он-лайн, коллега mustbe поэтому и убрал газ из официальных сводок, т.к курс мобильного приложения не публикуется на сайте банка
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:57

  velvet написав:можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий

Про комісію за виведення гривні з прозапусу ви не згадали, бо вона відсутня при такому виведенні чи тому, що вона очевидна і не варта згадки?
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