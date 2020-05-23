Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий
Тут вопрос в другом, как мне показалось, - как без комиссий обналичить валюту?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.