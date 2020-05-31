Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий
Тут вопрос в другом, как мне показалось, - как без комиссий обналичить валюту?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?
можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий
Тут вопрос в другом, как мне показалось, - как без комиссий обналичить валюту?
с прозапаса сейчас снятие валюты в кассе Укргаза бесплатное, поднимаете лимиты по карте в приложении и снимаете, валюта в укргазе есть
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Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.