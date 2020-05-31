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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 05:32

  velvet написав:
  Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?

можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий

Тут вопрос в другом, как мне показалось, - как без комиссий обналичить валюту?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:02

Re: Укргазбанк

  velvet написав:mustbe поэтому и убрал газ из официальных сводок, т.к курс мобильного приложения не публикуется на сайте банка

Нашел в телеге альтернативную таблицу с онлайн курсами: https://t.me/ukrrates_online. Там есть газ. Может кому-то будет полезно...
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:23

  swan forever написав:
  velvet написав:
  Oktawa написав:Подскажите, какие карты лучше получить для валютообмена ? В приложении, я увидела, можно заказать виртуальные карты. Там написано, что пополнение и снятие денег с валютных карт без комиссии, а с грн.вирт.карт, получается, с комиссией?

можете карты прозапас оформить и гривневые и валютные, валютообмен будет без комиссий, гривну лучше заводить и выводить по СЭП, это всё пока бесплатно и СЭП уходит очень шустро, получение валюты тоже без комиссий

Тут вопрос в другом, как мне показалось, - как без комиссий обналичить валюту?

с прозапаса сейчас снятие валюты в кассе Укргаза бесплатное, поднимаете лимиты по карте в приложении и снимаете, валюта в укргазе есть
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:27

Re: Укргазбанк

velvet написав:
  ukrprom2014 написав:
  velvet написав:в газе сейчас продажа доллара 26,85 ниже всех

27 у них, где вы 26,85 видите?

Зображення

поставьте мобильное приложение экобанк и увидите курс он-лайн, коллега mustbe поэтому и убрал газ из официальных сводок, т.к курс мобильного приложения не публикуется на сайте банка
Где именно можно глянуть курс онлайн?
Перерыл приложуху, туплю....
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:49

в нижнем правом углу обмін


а вообще в телеграмме хорошую ссылку по онлайн курсам unknownurl сбросил
https://t.me/ukrrates_online
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:32

Знову не працює


Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:45

  s0v7a написав:
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

ВО

% по прозапасам тоже ещё нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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