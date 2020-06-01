RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:10

Re: Укргазбанк

СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
andreyiskra
 
Повідомлень: 923
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:31

Re: Укргазбанк

  andreyiskra написав:СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
Такой карты не имею, поэтому не скажу.
Попробуйте на маленькой сумме и будете знать.
За СЭП ничего не берут, но берут плату по тарифам карты, если она предусмотрена.
Например по Эко-кредитке за вывод по СЭП собственных средств берёт в районе 3% по тарифу этой карты, т.к. в тарифах она предусмотрена:
2.4.1. Переказ власних/кредитних коштів (крім визначеного в п.2.4.2.), без ПДВ:
г) інших коштів на рахунок відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку України 2,99%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 06.03.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 937938939940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Kalgan і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19155)
02.06.2020 01:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.