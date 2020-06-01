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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:10
Re: Укргазбанк
СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:31
Re: Укргазбанк
Такой карты не имею, поэтому не скажу.
Попробуйте на маленькой сумме и будете знать.
За СЭП ничего не берут, но берут плату по тарифам карты, если она предусмотрена.
Например по Эко-кредитке за вывод по СЭП собственных средств берёт в районе 3% по тарифу этой карты, т.к. в тарифах она предусмотрена:
2.4.1. Переказ власних/кредитних коштів (крім визначеного в п.2.4.2.), без ПДВ:
г) інших коштів на рахунок відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку України 2,99%
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Додано: Вів 02 чер, 2020 17:07
andreyiskra
С зарплатной СЕП бесплатный
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:22
Re: Укргазбанк
Спасибо. Я попробовал, погонял 100 грн с моно и обратно.
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