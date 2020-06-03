|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:10
Re: Укргазбанк
СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:31
Re: Укргазбанк
Такой карты не имею, поэтому не скажу.
Попробуйте на маленькой сумме и будете знать.
За СЭП ничего не берут, но берут плату по тарифам карты, если она предусмотрена.
Например по Эко-кредитке за вывод по СЭП собственных средств берёт в районе 3% по тарифу этой карты, т.к. в тарифах она предусмотрена:
2.4.1. Переказ власних/кредитних коштів (крім визначеного в п.2.4.2.), без ПДВ:
г) інших коштів на рахунок відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку України 2,99%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:07
andreyiskra
С зарплатной СЕП бесплатный
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:22
Re: Укргазбанк
Спасибо. Я попробовал, погонял 100 грн с моно и обратно.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:17
Сьогодні оплата спрацювала.
Дякую.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08
Почему прикрутили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:12
Кабмін погодив рішення про входження IFC в акціонери "Укргаз
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
|