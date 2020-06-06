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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:10

Re: Укргазбанк

СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:31

Re: Укргазбанк

  andreyiskra написав:СЭП с зарплатой карты драйв старт бесплатно в приложении?
Такой карты не имею, поэтому не скажу.
Попробуйте на маленькой сумме и будете знать.
За СЭП ничего не берут, но берут плату по тарифам карты, если она предусмотрена.
Например по Эко-кредитке за вывод по СЭП собственных средств берёт в районе 3% по тарифу этой карты, т.к. в тарифах она предусмотрена:
2.4.1. Переказ власних/кредитних коштів (крім визначеного в п.2.4.2.), без ПДВ:
г) інших коштів на рахунок відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" або іншому банку України 2,99%
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:07

andreyiskra
С зарплатной СЕП бесплатный
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:22

Re: Укргазбанк

Спасибо. Я попробовал, погонял 100 грн с моно и обратно.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:17

  s0v7a написав:
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

ВО


Сьогодні оплата спрацювала.

Дякую.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08

  velvet написав:
  novichok написав:СЭП с ПроЗапаса в Экоприложении бесплатен?

Был бесплатный,но похоже прикрутили уже

Почему прикрутили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:12

Кабмін погодив рішення про входження IFC в акціонери "Укргаз

https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/3/661355/
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:09

У газ-мяса 2 терминала для пополнения карт в Киеве. Они работают круглосуточно?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:45

Re: Укргазбанк

Я так понял, что СЭП только по будням ходит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:51

Re: Укргазбанк

andreyiskra написав:Я так понял, что СЭП только по будням ходит?
Совершенно верно.
Размер имеет значение.
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