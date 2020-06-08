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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:34
andreyiskra написав:
Я так понял, что СЭП только по будням ходит?
НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:45
greenozon написав: andreyiskra написав:
Я так понял, что СЭП только по будням ходит?
НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
Обещанного 3 года ждут.
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