НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:34
НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
+50грн !
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:45
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:48
Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину
+50грн !
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