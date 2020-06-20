НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:34
НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:45
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:48
Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:00
Re: Укргазбанк
На Прозапас когда надо заносить деньги для повышенной ставки в след. месяце - в предпоследний или последний (29 или 30 июня для хорошего % в июле)?
И сумма пополнения как то ограничивается?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:38
Додано: Нед 21 чер, 2020 17:35
Re: Укргазбанк
Я колись був заскочений теж в кінці червня ще до дня Конституції заніс, а зарахувались вони аж в липні, відповідно ніякої підвищеної ставки за них не отримав.
Забирав %, то у відділенні ще нав'язали встановити моб. еко-банк, при тому, що діючих карток не маю, а іншого застосування додатку не бачу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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