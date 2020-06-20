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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:34

  andreyiskra написав:Я так понял, что СЭП только по будням ходит?


НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:45

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Я так понял, что СЭП только по будням ходит?


НБУ грозився грозився, але так поки і не осилив СЕП 2.0 (формата 23 на 7)


Обещанного 3 года ждут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:48

Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину

https://bank.gov.ua/ua/news/all/start-r ... karantinom
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:00

Re: Укргазбанк

На Прозапас когда надо заносить деньги для повышенной ставки в след. месяце - в предпоследний или последний (29 или 30 июня для хорошего % в июле)?
И сумма пополнения как то ограничивается?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:38

  proftpd66 написав:
  velvet написав:
  novichok написав:СЭП с ПроЗапаса в Экоприложении бесплатен?

Был бесплатный,но похоже прикрутили уже

Почему прикрутили?

Так прикрутили, чи ні?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:35

Re: Укргазбанк

  ГеннадийUA написав:На Прозапас когда надо заносить деньги для повышенной ставки в след. месяце - в предпоследний или последний (29 или 30 июня для хорошего % в июле)?


Я колись був заскочений теж в кінці червня ще до дня Конституції заніс, а зарахувались вони аж в липні, відповідно ніякої підвищеної ставки за них не отримав.

Забирав %, то у відділенні ще нав'язали встановити моб. еко-банк, при тому, що діючих карток не маю, а іншого застосування додатку не бачу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:08

Re: Укргазбанк

Картку Про-Запас зразу дають, чи треба чекати?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:30

  ricardo написав:Картку Про-Запас зразу дають, чи треба чекати?

"Про запас" картка миттєва, видають одразу. Більше того, якщо ви вже клієнт банку, можете через мобільний додаток оформити віртуальну картку-аналог "Про запаса".
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:34

  greenozon написав:Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину

https://bank.gov.ua/ua/news/all/start-r ... karantinom


У пятницю вже визначилися з точною датою запуску СЕПу у режимі 23/7 - із 3 серпня 2020 року. Але банки на власний розсуд зможуть обирати режим роботи СЕПу.
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