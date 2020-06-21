Поки що можно користуватися (хоча стали довше обробляти платежі).По тарифах картки можуть брати коміс, але по факту зараз не беруть. Як буде в майбутньому - невідомо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:58
Поки що можно користуватися (хоча стали довше обробляти платежі).По тарифах картки можуть брати коміс, але по факту зараз не беруть. Як буде в майбутньому - невідомо.
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Додано: Пон 22 чер, 2020 01:47
Вносили через картку чи за номером рахунку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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