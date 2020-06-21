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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 692
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 692
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 22:58

  ricardo написав:
  velvet написав:
  novichok написав:СЭП с ПроЗапаса в Экоприложении бесплатен?

Был бесплатный,но похоже прикрутили уже

Так прикрутили, чи ні?

Поки що можно користуватися (хоча стали довше обробляти платежі).По тарифах картки можуть брати коміс, але по факту зараз не беруть. Як буде в майбутньому - невідомо.
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 01:47

  Ой+ написав:
  ГеннадийUA написав:На Прозапас когда надо заносить деньги для повышенной ставки в след. месяце - в предпоследний или последний (29 или 30 июня для хорошего % в июле)?


Я колись був заскочений теж в кінці червня ще до дня Конституції заніс, а зарахувались вони аж в липні, відповідно ніякої підвищеної ставки за них не отримав.

Вносили через картку чи за номером рахунку?
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  #<1 ... 939940941942
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