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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:42
greenozon написав:antey718
в чому різниця між пунктом а) та в) якщо переказувати із своєї на свою в моб. додатку? (я раніше пробував, мені малювало комісію)
я так понимаю, что пункт в) это через сэп
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:46
Stringer написав: greenozon написав:antey718
в чому різниця між пунктом а) та в) якщо переказувати із своєї на свою в моб. додатку? (я раніше пробував, мені малювало комісію)
я так понимаю, что пункт в) это через сэп
Верно.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:51
супер!
а як ви робите СЕП - в моб додатку чи через ІБ на компютері
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greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:57
greenozon написав:
супер!
а як ви робите СЕП - в моб додатку чи через ІБ на компютері
в моб приложении - Платежі -> Платежі по Україні.
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antey718
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Додано: Нед 28 чер, 2020 15:03
Подскажите, если кто помнит, когда последний раз снижались ставки по валютным депо?
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ishvara
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:33
А які ліміти на СЕП тут?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 01:59
ishvara написав:
Подскажите, если кто помнит, когда последний раз снижались ставки по валютным депо?
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