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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:42

  greenozon написав:antey718

в чому різниця між пунктом а) та в) якщо переказувати із своєї на свою в моб. додатку? (я раніше пробував, мені малювало комісію)

я так понимаю, что пункт в) это через сэп
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:46

  Stringer написав:
  greenozon написав:antey718

в чому різниця між пунктом а) та в) якщо переказувати із своєї на свою в моб. додатку? (я раніше пробував, мені малювало комісію)

я так понимаю, что пункт в) это через сэп

Верно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:51

супер!
а як ви робите СЕП - в моб додатку чи через ІБ на компютері
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:57

  greenozon написав:супер!
а як ви робите СЕП - в моб додатку чи через ІБ на компютері


в моб приложении - Платежі -> Платежі по Україні.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 15:03

Подскажите, если кто помнит, когда последний раз снижались ставки по валютным депо?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:33

А які ліміти на СЕП тут?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:59

  ishvara написав:Подскажите, если кто помнит, когда последний раз снижались ставки по валютным депо?


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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:05

Не могу войти в приложение Укргаза с мобильного. Выпадает "Нет интернет соединения". Инет есть, проверил вход в другие приложения.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:07

  IDAN написав:Не могу войти в приложение Укргаза с мобильного. Выпадает "Нет интернет соединения". Инет есть, проверил вход в другие приложения.
Переустановите приложение или почистите кэш.
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Кащей
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IDAN
насправді у банка все висить
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