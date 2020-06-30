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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:11
Кащей написав: IDAN написав:
Не могу войти в приложение Укргаза с мобильного. Выпадает "Нет интернет соединения". Инет есть, проверил вход в другие приложения.
Переустановите приложение или почистите кэш.
Не помогла переустановка и чистка кэш.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:15
pashuha написав:IDAN
насправді у банка все висить
Зрозумів.
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