RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:11

  Кащей написав:
  IDAN написав:Не могу войти в приложение Укргаза с мобильного. Выпадает "Нет интернет соединения". Инет есть, проверил вход в другие приложения.
Переустановите приложение или почистите кэш.

Не помогла переустановка и чистка кэш.
IDAN
 
Повідомлень: 91
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:15

  pashuha написав:IDAN
насправді у банка все висить

Зрозумів.
IDAN
 
Повідомлень: 91
З нами з: 01.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 941942943944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, apostol, DONALD, mikos, Rimlyanin1, Кочевник, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19550)
01.07.2020 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.