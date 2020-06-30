Не помогла переустановка и чистка кэш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:11
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:18
Знову не працює
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки
Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить
Це вже щось! Здається це робитья навмисно Кожен місяць одне й те саме
Мабуть підтримка "криворука", не може повісити тест з оповіщенням відповідної людини на такий щомісячний затик.
А ще б добре ескалацію, може й до самого керівника банку! Ну як можно допускати таке щомісячне неподобство???
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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