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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:11

  Кащей написав:
  IDAN написав:Не могу войти в приложение Укргаза с мобильного. Выпадает "Нет интернет соединения". Инет есть, проверил вход в другие приложения.
Переустановите приложение или почистите кэш.

Не помогла переустановка и чистка кэш.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:15

  pashuha написав:IDAN
насправді у банка все висить

Зрозумів.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:18

Знову не працює


Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

Це вже щось! Здається це робиться навмисно :-( Кожен місяць одне й те саме :-(

Мабуть підтримка "криворука", не може повісити тест з оповіщенням відповідної людини на такий щомісячний затик.

А ще б добре ескалацію, може й до самого керівника банку! Ну як можно допускати таке щомісячне неподобство???

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46

  s0v7a написав:
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

Це вже щось! Здається це робитья навмисно :-( Кожен місяць одне й те саме :-(

Мабуть підтримка "криворука", не може повісити тест з оповіщенням відповідної людини на такий щомісячний затик.

А ще б добре ескалацію, може й до самого керівника банку! Ну як можно допускати таке щомісячне неподобство???

ВО


Веб версія взагалі не працює - сказали не підтримується
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:55

  pashuha написав:Веб версія взагалі не працює - сказали не підтримується


І це дуже погано. Незрозумілі додатки з прив'язкою до окремих платформ, замість універсального рішення.
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:58

  pashuha написав:
  s0v7a написав:
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки :cry:

Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить :(

Це вже щось! Здається це робитья навмисно. Кожен місяць одне й те саме :-(

Мабуть підтримка "криворука", не може повісити тест з оповіщенням відповідної людини на такий щомісячний затик.

А ще б добре ескалацію, може й до самого керівника банку! Ну як можно допускати таке щомісячне неподобство???

ВО


Веб версія взагалі не працює - сказали не підтримується


Вітаюсь со всіма!

pashuha, мені таку галіматью також в підримці казали. Я б таку підримку да взашей!!! Бо як мені пів року тому, так і Вам зараз лапшу на вуха вішають :-(

Я наполягаю на ескалації аж до керівника!!! Дістало. :evil:

Та на те, сьогодні все спрацювало! Як це воно так, не підримується, а як тут напишу, так зразу і підримується...

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:48

ну керівнику не до этого
он речь репетирует
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