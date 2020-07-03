Не помогла переустановка и чистка кэш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:11
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:18
Знову не працює
Веб Екобанк не дає робити перекази на інші картки
Після заповнення реквизитів і натискання кнопки "Далі" блимає і нічого не виходить
Це вже щось! Здається це робиться навмисно Кожен місяць одне й те саме
Мабуть підтримка "криворука", не може повісити тест з оповіщенням відповідної людини на такий щомісячний затик.
А ще б добре ескалацію, може й до самого керівника банку! Ну як можно допускати таке щомісячне неподобство???
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46
Веб версія взагалі не працює - сказали не підтримується
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:55
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:58
Вітаюсь со всіма!
pashuha, мені таку галіматью також в підримці казали. Я б таку підримку да взашей!!! Бо як мені пів року тому, так і Вам зараз лапшу на вуха вішають
Я наполягаю на ескалації аж до керівника!!! Дістало.
Та на те, сьогодні все спрацювало! Як це воно так, не підримується, а як тут напишу, так зразу і підримується...
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:08
Хочу відкрити карту ПроЗапас, цікавить такий момент, якщо в день відкриття поповнити рахунок, то на внесену суму буде діяти підвищена ставка?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:38
Обмен валют в приложении
Добрый! Кто в последние 7 дней делал обмен ,делаю до 100 000 грн -меняю евро ,но после 18 удалось только открыть виртуальную карту в гривне.обмен неудачен - щось пішло не так і все.
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11
Re: Укргазбанк
З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць
промокод від Мінфіна UF9U733
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