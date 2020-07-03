про обмен есть инфо ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14
про обмен есть инфо ?
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:29
Пропозиція про зміну
Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що у відповідності до пп. 1.7.2 та пп. 4.5.1.2. Правил, з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:
По депозитам фізичних осіб за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
У зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.
Зазначені зміни набирають чинності з 15.07.2020 р.
Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК»
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:34
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lubopytnaya, safonovstanislav, valya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|