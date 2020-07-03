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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 942943944945 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 128 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14 wolt450 написав: З 15.07 обмеження поповнення

-93 дні

-не більше стартової суми в місяць З 15.07 обмеження поповнення-93 дні-не більше стартової суми в місяць

про обмен есть инфо ? про обмен есть инфо ? никому не верю sens

Повідомлень: 12174 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:29 wolt450 написав: З 15.07 обмеження поповнення

-93 дні

-не більше стартової суми в місяць З 15.07 обмеження поповнення-93 дні-не більше стартової суми в місяць

Пропозиція про зміну

Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»



ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!



Повідомляємо, що у відповідності до пп. 1.7.2 та пп. 4.5.1.2. Правил, з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:



По депозитам фізичних осіб за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.

У зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.



Зазначені зміни набирають чинності з 15.07.2020 р.

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com , за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». Пропозиція про змінуУмов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!Повідомляємо, щоАБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:фізичних осіб за програмамиУ зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК», за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». никому не верю sens

Повідомлень: 12174 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:34 wolt450 написав: З 15.07 обмеження поповнення

-93 дні

-не більше стартової суми в місяць З 15.07 обмеження поповнення-93 дні-не більше стартової суми в місяць

Печаль

Вот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!

Wolt450, спасибо за предупреждение. ПечальВот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!Wolt450, спасибо за предупреждение. Smitten Повідомлень: 154 З нами з: 16.12.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 942943944945 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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