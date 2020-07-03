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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

про обмен есть инфо ?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12175
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:29

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Пропозиція про зміну
Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Повідомляємо, що у відповідності до пп. 1.7.2 та пп. 4.5.1.2. Правил, з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:

По депозитам фізичних осіб за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
У зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.

Зазначені зміни набирають чинності з 15.07.2020 р.
Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com, за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:34

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Печаль :cry:
Вот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!
Wolt450, спасибо за предупреждение.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

  Smitten написав:
  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Печаль :cry:
Вот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!
Wolt450, спасибо за предупреждение.
инфо с сайта банка
никому не верю
sens
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  #<1 ... 942943944945
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