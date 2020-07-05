wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення -93 дні -не більше стартової суми в місяць
Пропозиція про зміну Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що у відповідності до пп. 1.7.2 та пп. 4.5.1.2. Правил, з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:
По депозитам фізичних осіб за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів. У зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.
Зазначені зміни набирають чинності з 15.07.2020 р. Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com, за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».
Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:
52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».
Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:
52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».
Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:
52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Депутат вже давно на Шевченко бочку котить. Нехай Суд ставить жирну крапку. А тим часом Катерина буде верховодити. Катерина вперед. Он Яків скільки верховодив коли тітонька Го пішла на відпочинок.
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