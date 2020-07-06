RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

про обмен есть инфо ?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:29

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Пропозиція про зміну
Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Повідомляємо, що у відповідності до пп. 1.7.2 та пп. 4.5.1.2. Правил, з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правила), а саме:

По депозитам фізичних осіб за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.
У зв’язку із зазначеними змінами, на Вкладників, у яких станом на 15.07.2020 розміщено депозити за програмами «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням», поширюватимуться умови поповнення, визначені цією Пропозицією.

Зазначені зміни набирають чинності з 15.07.2020 р.
Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com, за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» змінами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:34

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Печаль :cry:
Вот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!
Wolt450, спасибо за предупреждение.
Smitten
 
Повідомлень: 155
З нами з: 16.12.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:07

  Smitten написав:
  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

Печаль :cry:
Вот от УГБ - не ожидал. Изменять условия действующих депозитов где условия пополнения указано именно в договоре а не ссылкой на ДКБО !!!!
Wolt450, спасибо за предупреждение.
инфо с сайта банка
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:33

Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».

Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:

52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.


https://t.me/dubinskypro/8860
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11895
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6954 раз.
Подякували: 3158 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:45

  Вкладчик1234 написав:
Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».

Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:

52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.


https://t.me/dubinskypro/8860


ай да маладец Дубіна, ай да с. син :)

вніманіє вопрос - якого ікса ця шобла досі на волі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8908
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:34

  Вкладчик1234 написав:
Уважаемый господин Кирилл Шевченко, когда Вы в следующий раз пойдёте в офис Президента продавать себя на должность главы Национального банка Украины — обязательно возьмите с собой материалы дела НАБУ о хищении из банка 200 млн гривен, которые были выведены Вами на физлиц-ФОПов как «агентское вознаграждение за привлечение депозитов».

Чтобы Вам было легче искать, напоминаю номер разбирательства:

52019000000000143 від 20.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК за фактом розтрати службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» коштів в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.


https://t.me/dubinskypro/8860

Депутат вже давно на Шевченко бочку котить.
Нехай Суд ставить жирну крапку.
А тим часом Катерина буде верховодити. Катерина вперед.
Он Яків скільки верховодив коли тітонька Го пішла на відпочинок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34005
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:30

Re: Укргазбанк

Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 20.03.09
Подякував: 319 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:38

  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?


в газе нету за входящий, с коня не знаю.

0.5% исходящий от газа
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 22.12.16
Подякував: 229 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 942943944945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, novichok, Ромасик і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.