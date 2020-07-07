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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:02
Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
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Scotch
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:45
Scotch написав:
Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
С прошлого года !!!
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:47
ricardo написав:
Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
никому не верю
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