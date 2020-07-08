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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:02
Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
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Scotch
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:45
Scotch написав:
Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
С прошлого года !!!
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 07 лип, 2020 21:47
ricardo написав:
Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:16
sens написав: ricardo написав:
Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
Странно, в тарифах карт Конкорда выход через p2p указан как бесплатный, а вот сэп как раз 1%
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alter
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:26
alter написав: sens написав: ricardo написав:
Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
Странно, в тарифах карт Конкорда выход через p2p указан как бесплатный, а вот сэп как раз 1%
Ключевой термин -…icon25
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:10
sens написав: ricardo написав:
Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?
СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
Для оперативного пополнения ПроЗапаса с целью покупки валюты толко СЕП подходит?
Или можно толкнуть с ПУМБа по Р2Р? Когда проведется по счету если Р2Р?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:33
ramaz
Укр газ даёт только 14.9к по п2п у меня так. Раньше 3 рада по 14.9к получалось . Сеп моно 1.9млн максимум чтобы был на карте
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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