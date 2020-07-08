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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:02

Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:45

  Scotch написав:Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?

С прошлого года !!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:47

  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?

СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:16

Re: Укргазбанк

sens написав:
  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?

СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
Странно, в тарифах карт Конкорда выход через p2p указан как бесплатный, а вот сэп как раз 1%
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:26

  alter написав:
sens написав:
  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?

СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты
Странно, в тарифах карт Конкорда выход через p2p указан как бесплатный, а вот сэп как раз 1%

Ключевой термин -…icon25
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:10

  sens написав:
  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?

СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты

Для оперативного пополнения ПроЗапаса с целью покупки валюты толко СЕП подходит?
Или можно толкнуть с ПУМБа по Р2Р? Когда проведется по счету если Р2Р?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:33

ramaz

Укр газ даёт только 14.9к по п2п у меня так. Раньше 3 рада по 14.9к получалось . Сеп моно 1.9млн максимум чтобы был на карте
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:38

  ramaz написав:
  sens написав:
  ricardo написав:Якщо icON'ою з Конкорда на ПроЗапас переказати p2p гривні, то комісії якісь будуть?

СЕП будет бесплатно,главное верные реквизиты

Для оперативного пополнения ПроЗапаса с целью покупки валюты толко СЕП подходит?
Или можно толкнуть с ПУМБа по Р2Р? Когда проведется по счету если Р2Р?

Не совсем про укргаз , на радабанк слал СЕП и р2р,вторым способом деньги доступны сразу ,только для оплат , а вот для обмена внутри рд24 только на третьи сутки и СЕП,дойдет не сразу ,но когда увидите на счету,то сразу доступно для обмена ,примерно 2 часа от отправления до зачисления СЕПом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:43

sens

Можете поделиться инсайдерской инфой. В тарифах рада написано что вывести и внести нельзя без комиссии. Если карта депозитная например .
Пополнить сепом Раду можно без комиссии, но вывод 1%. Верно ? Ибо если не депозитка, то наоборот , но % комиссии есть в любом случае ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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