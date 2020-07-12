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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:21
mustbe написав:
Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?
Транзита бесплатного нету
никому не верю
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