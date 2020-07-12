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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:21

  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?

Транзита бесплатного нету
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:08

  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

Ключевой термин - р2р.
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12243
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Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:50

  sens написав:
  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

Ключевой термин - р2р.


да, у меня не получалось пополнить газ более чем на 14к. Таким образом физически нету пополнения больше чем 14к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 944945946947
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