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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:21

  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?

Транзита бесплатного нету
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:08

  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

Ключевой термин - р2р.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:50

  sens написав:
  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

Ключевой термин - р2р.


да, у меня не получалось пополнить газ более чем на 14к. Таким образом физически нету пополнения больше чем 14к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:25

Хто знає, при оплаті у валюті відмінній від валюти рахунку в тарифі Pro запас, чи є комісії?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:34

Dimaa

У кол-центрі кажуть що комісій немає. Сума блокується +7% (ого!) за курсом МПС, але потім списується за курсом банку, ну і мінус ці 7% блокування. На сайті ніде не знайшов правил конвертації
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:50

Господа!
отправил СЕПом сегодня деньги на "прозапас"
они зашли ... но совсем на другой "прозапас"
гляжу а у этих разных прозапасов одинаковый ИБАН :shock:
как так?
это у всех так, или мне как-то по особому повезло?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:57

Re: Укргазбанк

  velvet написав:протестував два дні назад, коміса за сеп з прозапаса не взяло
зверніть увагу також на особливості поповнення карток укргаза через СЕП з інших банків: обов'язково потрібно вказувати в призначенні платежу номер субрахунку тієї картки, яку хочете поповнити, бо рахунок IBAN в укргаза однаковий для всіх ваших карток
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:21

  ricardo написав:
  velvet написав:протестував два дні назад, коміса за сеп з прозапаса не взяло
зверніть увагу також на особливості поповнення карток укргаза через СЕП з інших банків: обов'язково потрібно вказувати в призначенні платежу номер субрахунку тієї картки, яку хочете поповнити, бо рахунок IBAN в укргаза однаковий для всіх ваших карток

Если каждому счёту в Укргазе выдавать отдельный ИБАН, то на дисках Укргаза быстро закончится место, вот они и экономят байты :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:26

  uaprofi написав:Господа!
отправил СЕПом сегодня деньги на "прозапас"
они зашли ... но совсем на другой "прозапас"
гляжу а у этих разных прозапасов одинаковый ИБАН :shock:
как так?
это у всех так, или мне как-то по особому повезло?


надо указать в примечении номер Суб-счета и/или номер карту.

луче и и то и то.

У газа счет один, но много суб-счетов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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