Транзита бесплатного нету
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 10:21
Транзита бесплатного нету
никому не верю
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:08
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:47
Ключевой термин - р2р.
никому не верю
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:50
да, у меня не получалось пополнить газ более чем на 14к. Таким образом физически нету пополнения больше чем 14к.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:25
Хто знає, при оплаті у валюті відмінній від валюти рахунку в тарифі Pro запас, чи є комісії?
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:34
Dimaa
У кол-центрі кажуть що комісій немає. Сума блокується +7% (ого!) за курсом МПС, але потім списується за курсом банку, ну і мінус ці 7% блокування. На сайті ніде не знайшов правил конвертації
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:50
Господа!
отправил СЕПом сегодня деньги на "прозапас"
они зашли ... но совсем на другой "прозапас"
гляжу а у этих разных прозапасов одинаковый ИБАН
как так?
это у всех так, или мне как-то по особому повезло?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:57
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:21
Если каждому счёту в Укргазе выдавать отдельный ИБАН, то на дисках Укргаза быстро закончится место, вот они и экономят байты
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:26
надо указать в примечении номер Суб-счета и/или номер карту.
луче и и то и то.
У газа счет один, но много суб-счетов.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
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