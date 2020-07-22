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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05
Re: Укргазбанк
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12
Ещё 3 июля об этом написали:
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