RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05

Re: Укргазбанк

Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:
Danik
 
Повідомлень: 377
З нами з: 30.01.12
Подякував: 986 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12

  Danik написав:Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:

Ещё 3 июля об этом написали:

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 945946947948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andyteam, ingtrans і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9472)
23.07.2020 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.