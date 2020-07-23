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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05
Re: Укргазбанк
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12
Ещё 3 июля об этом написали:
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54
ПроГОДзапас на 1 год,пополнение доступно в оба направления и ставка фиксируется на 1(!!!) год
никому не верю
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:44
Re: Укргазбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:52
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
никому не верю
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09
С момента открытия ставка фиксируется на один год
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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