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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05

Re: Укргазбанк

Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12

  Danik написав:Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:

Ещё 3 июля об этом написали:

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54

  velvet написав:
  Danik написав:Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:

Ещё 3 июля об этом написали:

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

ПроГОДзапас на 1 год,пополнение доступно в оба направления и ставка фиксируется на 1(!!!) год
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:44

Re: Укргазбанк

  sens написав:ставку

в студію.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:52

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:ставку

в студію.
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55

  sens написав:ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время

Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09

  Adast написав:
  sens написав:ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время

Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?

С момента открытия ставка фиксируется на один год
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:39

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

он очень нужен , когда есть что выводить
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:45

  Scotch написав:Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?

бойтесь лимитов - будьте готовы на блокировку за нетипичные операции

например положил на счет после продажи 140 к юсд , сегодня поднял лимит на обмен - в результате карта гривневая исчезла из приложения и в пушах есть инфо про блокировку . крепитесь менялы 8)
никому не верю
sens
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