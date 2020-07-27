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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
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Danik
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12
Danik написав:
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
Ещё 3 июля об этом написали:
wolt450 написав:
З 15.07 обмеження поповнення
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velvet
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54
velvet написав: Danik написав:
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
Ещё 3 июля об этом написали:
wolt450 написав:
З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць
ПроГОДзапас на 1 год,пополнение доступно в оба направления и ставка фиксируется на 1(!!!) год
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:44
sens написав:
ставку
в студію.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 23 лип, 2020 21:52
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
ставку
в студію.
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55
sens написав:
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?
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Adast
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09
Adast написав: sens написав:
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?
С момента открытия ставка фиксируется на один год
Получи вознаграждение за оформление карт:
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velvet
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Додано: Пон 27 лип, 2020 21:39
proftpd66 написав: mustbe написав:
Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?
СЕП пока бесплатный
он очень нужен , когда есть что выводить
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 27 лип, 2020 21:45
Scotch написав:
Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?
бойтесь лимитов - будьте готовы на блокировку за нетипичные операции
например положил на счет после продажи 140 к юсд , сегодня поднял лимит на обмен - в результате карта гривневая исчезла из приложения и в пушах есть инфо про блокировку . крепитесь менялы
никому не верю
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sens
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