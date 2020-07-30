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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05

Re: Укргазбанк

Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12

  Danik написав:Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:

Ещё 3 июля об этом написали:

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць
Получи вознаграждение за оформление карт:
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54

  velvet написав:
  Danik написав:Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194) :twisted:

Ещё 3 июля об этом написали:

  wolt450 написав:З 15.07 обмеження поповнення
-93 дні
-не більше стартової суми в місяць

ПроГОДзапас на 1 год,пополнение доступно в оба направления и ставка фиксируется на 1(!!!) год
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:44

Re: Укргазбанк

  sens написав:ставку

в студію.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:52

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:ставку

в студію.
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55

  sens написав:ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время

Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09

  Adast написав:
  sens написав:ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время

Я помню что ещё недавно там было 12% на остаток, сейчас уже 10%.
Получается процент не фиксированный? Или у тех кто успел открыть при 12% он остался?

С момента открытия ставка фиксируется на один год
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:39

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Есть ли у газмяса карты с бесплатным входом-выходом по p2p ?



СЕП пока бесплатный

он очень нужен , когда есть что выводить
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:45

  Scotch написав:Ребят,так что,в Укргазе есть полноценный обмен валют?Как я понимаю,в мобильном приложении?

бойтесь лимитов - будьте готовы на блокировку за нетипичные операции

например положил на счет после продажи 140 к юсд , сегодня поднял лимит на обмен - в результате карта гривневая исчезла из приложения и в пушах есть инфо про блокировку . крепитесь менялы 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:56

Re: Укргазбанк

!!!
перестал работать онлайн-банкинг для физ.лиз, без какого-либо уведомления или информации на сайте, всё как и прежде якобы должно работать, но залогиниться не получится
Контакт центр вменяемого ничего сказать не может.
Ссылаются на то, что разработчик перестал поддерживать поэтому всё, финита, лол))

Теперь только приложения для Андроид/иОс, и остается надеяться, что и там разработчик не "прекратит поддержку" приложения
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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