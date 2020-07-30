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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05
Re: Укргазбанк
Теперь новые, а также ранее открытые вклады можно пополнить только в течении 93 дней (было 194)
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:12
Ещё 3 июля об этом написали:
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:54
ПроГОДзапас на 1 год,пополнение доступно в оба направления и ставка фиксируется на 1(!!!) год
никому не верю
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:44
Re: Укргазбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 лип, 2020 21:52
ГОДовой про запас ставка действительна в течение 1 года с момента открытия, пополнять и снимать можно в любое время
никому не верю
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:55
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09
С момента открытия ставка фиксируется на один год
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:39
он очень нужен , когда есть что выводить
никому не верю
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:45
бойтесь лимитов - будьте готовы на блокировку за нетипичные операции
например положил на счет после продажи 140 к юсд , сегодня поднял лимит на обмен - в результате карта гривневая исчезла из приложения и в пушах есть инфо про блокировку . крепитесь менялы
никому не верю
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:56
Re: Укргазбанк
!!!
перестал работать онлайн-банкинг для физ.лиз, без какого-либо уведомления или информации на сайте, всё как и прежде якобы должно работать, но залогиниться не получится
Контакт центр вменяемого ничего сказать не может.
Ссылаются на то, что разработчик перестал поддерживать поэтому всё, финита, лол))
Теперь только приложения для Андроид/иОс, и остается надеяться, что и там разработчик не "прекратит поддержку" приложения
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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