коллЄга!
вже як багато багато місяців...
дивний підхід до клієнтів банку. однозначно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:34
Re: Укргазбанк
коллЄга!
вже як багато багато місяців...
дивний підхід до клієнтів банку. однозначно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:26
Та треш.
Неужели нельзя убрать тогда это с сайта?
На счет пары студентов:
Думаю, что это ж госбанк, где разработку и поддержку довольно простенького веб-банкинга, отдали через мутный тендер за много денег условным ТОВ "Роги&Ноги" правильных людей, которые уже ушли в закат
У меня кстати в начале месяца еще работал, по словам на гарячке:
1) пару недель назад "обновились правила"
2) не убирают бо у некоторых ещё работает, а у тех у кого почему-то перестало работать, уже и не заработает.
Судя по всему, моего номера уже просто нет в базе для авторизации в веб-приложении, также получается, что база и поддержка на третьей стороне непойми кого, кто дропнул поддержку очень сенсивити услуги и информации, и там хз что происходит теперь с ней...и вот эта часть теперь беспокоит гораздо больше пропавшего функционала
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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