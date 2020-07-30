Додано: Чет 30 лип, 2020 22:26

Adast написав: greenozon написав: Corpocrator написав: перестал работать онлайн-банкинг для физ.лиз, без какого-либо уведомления или информации на сайте, всё как и прежде якобы должно работать, но залогиниться не получится

Контакт центр вменяемого ничего сказать не может.

Ссылаются на то, что разработчик перестал поддерживать поэтому всё, финита, лол))



Теперь только приложения для Андроид/иОс, и остается надеяться, что и там разработчик не "прекратит поддержку" приложения перестал работать онлайн-банкинг для физ.лиз, без какого-либо уведомления или информации на сайте, всё как и прежде якобы должно работать, но залогиниться не получитсяКонтакт центр вменяемого ничего сказать не может.Ссылаются на то, что разработчик перестал поддерживать поэтому всё, финита, лол))Теперь только приложения для Андроид/иОс, и остается надеяться, что и там разработчик не "прекратит поддержку" приложения



коллЄга!

вже як багато багато місяців...



дивний підхід до клієнтів банку. однозначно коллЄга!вже як багато багато місяців...дивний підхід до клієнтів банку. однозначно

Неужели им так трудно нанять пару студентов для поддержки? Неужели им так трудно нанять пару студентов для поддержки?

Та треш.Неужели нельзя убрать тогда это с сайта?На счет пары студентов:Думаю, что это ж госбанк, где разработку и поддержку довольно простенького веб-банкинга, отдали через мутный тендер за много денег условным ТОВ "Роги&Ноги" правильных людей, которые уже ушли в закатУ меня кстати в начале месяца еще работал, по словам на гарячке:1) пару недель назад "обновились правила"2) не убирают бо у некоторых ещё работает, а у тех у кого почему-то перестало работать, уже и не заработает.Судя по всему, моего номера уже просто нет в базе для авторизации в веб-приложении, также получается, что база и поддержка на третьей стороне непойми кого, кто дропнул поддержку очень сенсивити услуги и информации, и там хз что происходит теперь с ней...и вот эта часть теперь беспокоит гораздо больше пропавшего функционала