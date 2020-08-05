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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 15:32
Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?
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la9
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:24
Подскажите, плиз, как лучше пополнять дебетную карту с карты привата.
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sonechko
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:38
la9 написав:
Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?
СЕП безоплатный
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:41
sens написав: la9 написав:
Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?
СЕП безоплатный
оооо... и безлимитный?
Можно сепить из прозапаса напрямую?
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la9
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:44
la9 написав: sens написав: la9 написав:
Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?
СЕП безоплатный
оооо... и безлимитный?
Можно сепить из прозапаса напрямую?
Только процент в конце месяца на остаток мизерный
никому не верю
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sens
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