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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:32

Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?
la9
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 02.07.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:24

Подскажите, плиз, как лучше пополнять дебетную карту с карты привата.
sonechko
 
Повідомлень: 188
З нами з: 23.02.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:38

  la9 написав:Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?

СЕП безоплатный
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12346
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 718 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:41

  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?

СЕП безоплатный

оооо... и безлимитный?

Можно сепить из прозапаса напрямую?
la9
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 02.07.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:44

  la9 написав:
  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?

СЕП безоплатный

оооо... и безлимитный?

Можно сепить из прозапаса напрямую?

Только процент в конце месяца на остаток мизерный
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12346
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 718 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:22

  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?

СЕП безоплатный

Читаю на ветке, что ИБ не работает. Какой тогда в этом СЕПе смысл? Через менеджера - наверняка платный же...
la9
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 02.07.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:23

  la9 написав:
  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, а банк берет мзду за выход с прозапаса через чужой п2п?

СЕП безоплатный

Читаю на ветке, что ИБ не работает. Какой тогда в этом СЕПе смысл? Через менеджера - наверняка платный же...

Playmarket
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12346
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:54

  sonechko написав:Подскажите, плиз, как лучше пополнять дебетную карту с карты привата.


Або СЕП за 3 грн або абсолютно безкоштовно «зеленою стежинкою» (Приват24 -> Платежі) на Спортбанк, ОТП, АБанк, ПУМБ, звідти вже на Укргаз
Dimaa
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:11

Коллеги, а у кого-то получалось получить в Киеве карту про-запас по доверенности?
Если такой опыт есть, пожалуйста, черкните в ЛС адресок)
la9
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 02.07.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:31

  la9 написав:Коллеги, а у кого-то получалось получить в Киеве карту про-запас по доверенности?
Если такой опыт есть, пожалуйста, черкните в ЛС адресок)

По хорошему карту на другое лицо по доверенности не должны выдавать, т.к. это уже компрометация карты, а вот выпустить допкарту на ваше имя по доверенности должны без проблем.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2889
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 355 раз.
 
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