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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:43
velvet написав:
По хорошему карту на другое лицо по доверенности не должны выдавать, т.к. это уже компрометация карты
Это конечно, правила МПС, в первую очередь. У меня такой опыт был, поэтому и спросил
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la9
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:57
la9 написав:
Коллеги, а у кого-то получалось получить в Киеве карту про-запас по доверенности?
Если такой опыт есть, пожалуйста, черкните в ЛС адресок)
имею такой опыт,вопрос положительно решается ввиду бОльшого остатка на счете
никому не верю
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