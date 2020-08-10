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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:43

Re: Укргазбанк

  velvet написав:По хорошему карту на другое лицо по доверенности не должны выдавать, т.к. это уже компрометация карты

Это конечно, правила МПС, в первую очередь. У меня такой опыт был, поэтому и спросил
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:57

  la9 написав:Коллеги, а у кого-то получалось получить в Киеве карту про-запас по доверенности?
Если такой опыт есть, пожалуйста, черкните в ЛС адресок)
имею такой опыт,вопрос положительно решается ввиду бОльшого остатка на счете
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:33

Так СЭП с гривневого ПроЗапас платный или бесплатный, а то предыдущие посты одни загадки?!!
novichok
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  #<1 ... 948949950951
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