Это конечно, правила МПС, в первую очередь. У меня такой опыт был, поэтому и спросил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 19:43
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:57
имею такой опыт,вопрос положительно решается ввиду бОльшого остатка на счете
никому не верю
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:33
Так СЭП с гривневого ПроЗапас платный или бесплатный, а то предыдущие посты одни загадки?!!
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:39
Додано: Сер 12 сер, 2020 14:58
Процент на прозапас насчитывает на любую сумму, не надо минимально держать 1000 грн например?
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:40
Насчитывает на любую сумму, но процент будет либо стандартный, либо максимальный
СЭП пока бесплатный
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Додано: Сер 19 сер, 2020 08:23
Отправил сеп из моно в газ мяс в 17:00. Пришло в 18:06
Отправил крупную сумму 19:27 , смс из гас-мяса не пришла , но слив был засчитан в 00:06
На сколько я понял, но в газе и в любом банке в ручную идёт зачисление. Так как надо указать саб-рахунок.
Курс валют уже изменился в 00:06, засчет был в опозданием и ещё не пришла смс , но ранее приходила всегда
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Пон 24 сер, 2020 06:05
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