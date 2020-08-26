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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 27 сер, 2020 06:22
dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.
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Hemi
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