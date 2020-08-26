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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30

Re: Укргазбанк

Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 06:22

  dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).

Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:33

  Hemi написав:
  dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).

Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.

Перебранчевание,не?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:57

Незнаю, ещё не пробовал. Пересказываю слова манагара, да и горячка сказала тоже самое
Hemi
 
Повідомлень: 45
З нами з: 13.04.20
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  #<1 ... 949950951952
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