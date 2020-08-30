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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 27 сер, 2020 06:22
dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.
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Hemi
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:33
Hemi написав: dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.
Перебранчевание,не?
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:57
Незнаю, ещё не пробовал. Пересказываю слова манагара, да и горячка сказала тоже самое
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Hemi
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:49
Коллеги, в какой день будет правильно пополнять гривневый Про запас?
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la9
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:39
Всем добра, подскажите условия по виртуальному прозапасу аналогичны пластиковому? Спасибо
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:02
vitaliian написав:
Всем добра, подскажите условия по виртуальному прозапасу аналогичны пластиковому? Спасибо
Чат поддержки сказал, что полностью идентичны, только без пластика =)
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Hemi
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38
Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?
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la9
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:37
la9 написав:
Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?
Смотря как, если по СЭП то завтра, а если через кассу, то сегодня
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velvet
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:10
Шановний клієнте.
Починаючи з 3 вересня 2020 року за переказ коштів на картки інших банків комісія складатиме 5 грн. + 1% від суми переказу.
Додатково утримується комісія залежно від картки при переказі:
- з картки «ПРО-ЗАПАС» - 0,5%;
- з картки «Еко-кредитка» - 0,5% з власних та 2,99% з кредитних коштів;
- з картки «Домовичок» та «Премiер-картка» - 0,5% з власних та 4% з кредитних коштів;
- з інших карток - 4% з кредитних коштів.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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