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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30

Re: Укргазбанк

Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 06:22

  dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).

Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:33

  Hemi написав:
  dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:Валютный прозапас можно пополнять только в отделегии где открывал депозит?
Нет, пополнял в разных отделениях (в одном населенном пункте, правда).

Пополнения все равно в каком. То закрытие карты только в том отделении, где она открывалась.

Перебранчевание,не?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:57

Незнаю, ещё не пробовал. Пересказываю слова манагара, да и горячка сказала тоже самое
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:49

Коллеги, в какой день будет правильно пополнять гривневый Про запас?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:39

Re: Укргазбанк

Всем добра, подскажите условия по виртуальному прозапасу аналогичны пластиковому? Спасибо
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:02

  vitaliian написав:Всем добра, подскажите условия по виртуальному прозапасу аналогичны пластиковому? Спасибо

Чат поддержки сказал, что полностью идентичны, только без пластика =)
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38

Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:37

  la9 написав:Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?

Смотря как, если по СЭП то завтра, а если через кассу, то сегодня
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:10

Шановний клієнте.

Починаючи з 3 вересня 2020 року за переказ коштів на картки інших банків комісія складатиме 5 грн. + 1% від суми переказу.

Додатково утримується комісія залежно від картки при переказі:

- з картки «ПРО-ЗАПАС» - 0,5%;

- з картки «Еко-кредитка» - 0,5% з власних та 2,99% з кредитних коштів;

- з картки «Домовичок» та «Премiер-картка» - 0,5% з власних та 4% з кредитних коштів;

- з інших карток - 4% з кредитних коштів.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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