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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:22

  velvet написав:
  la9 написав:Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?

Смотря как, если по СЭП то завтра, а если через кассу, то сегодня

Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:36

  klug написав:
  velvet написав:
  la9 написав:Коллеги, если собираешься пополнять про запас грн, то лучше сегодня это сделать?

Смотря как, если по СЭП то завтра, а если через кассу, то сегодня

Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.

1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.
2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.
3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)
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  #<1 ... 950951952953
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