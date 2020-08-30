Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:22
Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:36
1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.
2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.
3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
|