Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:22
Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:36
1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.
2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.
3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:54
Re: Укргазбанк
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:23
СЭПа это по идее не касается пока
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:36
Кроме монобанк приложения СЕП ни о чем не говорит
никому не верю
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:15
До мене усе одно не доходить: мін. залишком за вересень усе одно буде сума на рахунку на момент відкриття банківського дня 1-го числа, і ні фактичні проводки за попередній день, ні СЕПи, що надійдуть впродовж дня уже цього не змінять. Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?
Як може допомогти велика кількість Проозапасів у контексті обговорюваної теми теж не ясно, бо усі вони прив'язані до того самого календаря і ніякої гнучкості це не дає. Чи Ви вирішили перевести розмову з методики нарахування відсотків на їх стовбіння?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:29
Re: Укргазбанк
Можно ли актуализировать контактные данные (смена номера телефона) без физического посещения отделения?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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